Киев, 31 декабря, 2016, 13:53 — ИА Регнум. «Абсолютно очевидно, что украинским «ястребам» нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях», — заявил украинский политик Виктор Медведчук, комментируя прессе опубликованную ранее резонансную статью в Wall Street Journal авторства бизнесмена Виктора Пинчука.

Ivan Bandura Майдан, Киев. Декабрь 2013 года

Напомним, что в статье Пинчук в числе прочего предлагает «временно» отказаться от курса на членство в ЕС в ближайшем будущем и полностью отказаться от курса на членство в НАТО. «Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером (для Евросоюза) и только потом говорить о присоединении… Давайте, наконец, признаем, что Украина не будет вступать в НАТО в кратко — или среднесрочной перспективе. Предложение не на столе, и если бы оно было, то это могло бы привести к международному кризису беспрецедентного масштаба. На данный момент мы должны проводить альтернативную систему безопасности и признать нейтралитет нашей краткосрочной перспективой на будущее», — утверждает бизнесмен.

«Статья Виктора Пинчука, опубликованная в Wall Street Journal, вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», заинтересованных в сохранении их власти и абсолютно необходимого для этого усиления изоляции Украины. Ведь не секрет, что напряженные отношения с Российской Федерацией являются одной из ключевых внешнеполитических проблем и для партнеров Украины в Европе и США. Как не секрет и то, что руководство этих стран с нетерпением ждет от Украины не очередных обвинений в адрес собственных граждан или соседних держав, а того, что в кризисе на Востоке Украины наше государство сможет предложить реалистичную повестку дня, возьмет на себя инициативу и полную ответственность за жизни и благополучие украинцев», — комментирует Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» считает, что сторонникам силового решения конфликта на Донбассе нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.

«Правильность этих идей я и другие участники общественного движения «Украинский выбор — Право народа» постоянно подчеркивали, отстаивали и отстаиваем. Представители «партии войны» и не критикуют эти идеи. Так как для этого просто нет аргументов. Куда проще попытаться устроить обструкцию. Впрочем, противники нормализации отношений с РФ уже в меньшинстве — по данным опроса центра Разумкова, опубликованным 16 декабря, 51,1% украинцев считают россиян братским народом (без учета нескольких миллионов украинцев, проживающих на пока неподконтрольных территориях). И эта цифра растет с каждым днем и с каждым новым думающим человеком, который решается признать очевидные факты», — утверждает политик.