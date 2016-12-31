Москва, 31 декабря, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Росгидромет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Сообщается, до 21:00 в Москве и области ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду.

Автомобилистам не рекомендуется парковаться под деревьями, а пешеходам обходить плохо закрепленные конструкции.

Температура воздуха составит от 0 до +2°C. Днем будет облачно, мокрый снег и гололед.