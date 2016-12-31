Минск, 31 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Соответствующий документ опубликован сегодня, 31 декабря, на Национальном правовом портале Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В документе сказано, что Лукашенко одобряет проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Кроме того, президент Белоруссии уполномочил Государственный таможенный комитет (ГТК) провести переговоры по проекту договора и при необходимости внести в него изменения.

Лукашенко считает, что договор должен быть подписан при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Напомним, 25 декабря лидера стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Киргизия, Армения и Казахстан) подписали Таможенный кодекс на заседании в Санкт-Петербурге. Лукашенко на этом заседании отсутствовал и договор не подписал.