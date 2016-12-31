Санкт-Петербург, 31 декабря, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Сильный западный ветер, пришедший в Петербург в последние дни 2016 года, вновь привел к возникновению угрозы наводнения в устье Невы. В связи с этим в ночь на 31 декабря были задействованы устройства Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе.

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Как сообщили сегодня утром в Дирекции КЗС, для предотвращения угрозы были приведены в действие затворы водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2.

«Движение судов по главному Кронштадтскому фарватеру осуществлялось в обычном режиме», — подчеркивают в пресс-службе Дамбы.

Предыдущий раз КЗС был задействован в активном режиме 27 декабря — также из-за усиления ветра

По данным синоптиков, 31 декабря в Санкт-Петербурге облачная погода, временами небольшой дождь, морось. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с. Температура воздуха днем +4…+6 градуса.

В первый день 2017 года характер погоды существенно не изменится, пройдут небольшие, днем местами умеренные дожди. Ветер новогодней ночью обещают западный, юго-западный умеренный, днем 1 января — переменный слабый. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.