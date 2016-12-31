Москва, 31 декабря, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Городской общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Сообщается, что в новогоднюю ночь будет работать городской наземный транспорт, метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). Пригородные электрички будут курсировать до поздней ночи.

Отмечается, что московский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме впервые в истории. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 10 минут. В 23:50 в метрополитене будет организована прямая аудиотрансляция новогоднего поздравления президента России Владимира Путина.

Всю новогоднюю ночь по МЦК будут курсировать электропоезда.

Кроме того, транспортную связь между районами культурными и развлекательными объектами в новогоднюю ночь будут обеспечивать 159 маршрутов ГУП «Мосгортранс».