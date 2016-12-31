Курган, 31 декабря, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Курганской области 2016 год оказался насыщенным на процессы и скандалы. Об основных — в материале ИА REGNUM.

Василий Сурьянинов. Советский суд — суд народа! 1951

Борьба за югославского офицера

Начался год борьбой за офицера Югославской национальной армии Ратко Самаца. Он был задержан в Кургане 13 января и затем помещён в СИЗО. В международный розыск его объявило министерство юстиции Боснии и Герцеговины. Ратко Самацу вменяют причастность к убийству троих человек из одной мусульманской семьи, которое произошло на территории Боснии в 1993 году.

Самацу грозила экстрадиция в Боснию. Сам он просил статуса беженца. Тем более что тесная связь с регионом у него есть: его супруга — известная в Зауралье журналистка Елена Кибирова.

Ратко Самац приехал в Россию на лечение в 1999 году. Он до сих пор не может восстановиться после ранения — его буквально изрешетили из пулемета. Случайно выжив, он может погибнуть от рук муслимов в Боснии, уверяет Елена Кибирова.

В защиту югославского офицера выступили журналисты, политики, военные и другие. Они уверены: Ратко Самац был офицером регулярной армии и выполнял свой воинский долг. Кроме того, как отмечал на тот момент первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников, любая уважающая себя страна проявляет волю, когда встает вопрос о выдаче другим государствам тех или иных людей. «США защищают своих людей, не выдает бывшего президента Киргизии Белоруссия», — написал он в своём блоге.

Затем в защиту Ратко Самаца выступила уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова. Она заявила, что в выдаче Ратко Самаца следует отказать в связи с сомнениями в объективности предъявленных ему обвинений.

Итогом всей борьбы за Ратко Самаца стала полная и безоговорочная победа. Его отпустили под домашний арест. А в апреле Генеральная прокуратура России отказала Боснии и Герцеговины в экстрадиции лейтенанта Югославской национальной армии Ратко Самаца.

Дело Богомолова

На протяжении всего года то и дело всплывали новости о деле курганского застройщика Алексея Богомолова. Всего по нему проходит пять фигурантов. Учредитель и руководитель ряда строительных компаний, работающих на территории Курганской и Тюменской областей, был взят под стражу ещё в 2015 году в рамках расследования по делу о мошенничестве. Следователи считали, что в 2014—2015 годах Богомолов обращался в органы власти с просьбами о выделении подконтрольным ему компаниям земельных участков в престижных районах Кургана. При этом он заявлял, как говорит следствие, о строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов и центра досуга и развития, для социально значимых объектов земля предоставляется бесплатно. При этом, как говорят следователи, штат компаний Богомолова зачастую состоял из двух-трёх сотрудников, а строить планировалось жилые дома.

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В феврале Арбитражный суд Курганской области признал незаконным предоставление земли одной из фирм Богомолова. А в октябре с Алексея Богомолова сняли «электронный браслет». Домашний арест ему заменили на подписку о невыезде. Отметим, сам застройщик не признаёт за собой вины.

Оправдание полицейских и новые приговоры

Красной нитью через весь год прошли сообщения о расследовании уголовных дел и о приговорах в отношении сотрудников полиции. В феврале пятеро полицейских из Шадринска были оправданы Курганским областным судом. Обвинительный приговор работникам шадринского уголовного розыска ранее вынес местный суд. Их обвинили в «выбивании» показаний. Но стражи порядка не признали своей вины и заверили, что уголовное дело — это месть им со стороны преступной группировки. Однако шадринский суд им не поверил и назначил каждому наказание в колонии. А в марте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих высокопоставленных сотрудников полиции. Заместитель начальника областного УМВД Андрей Алешкин и начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Максим Шевелев обвинялись в получении взятки в крупном и особо крупном размере.

Также по делу проходил начальник службы тыла УМВД Сергей Мазко. В конце июня его осудили на три с половиной года колонии строгого режима. А Алёшкин и Шевелев выслушали приговор в декабре. Первый получил 10 лет колонии строгого режима, а второй — девять.

30 мая было возбуждено уголовное дело против бывшего начальника УМВД России по Курганской области Игоря Решетникова. Ему вменили злоупотребление полномочиями.

Уголовное преследование журналистки

В июле прозвучал приговор по делу главного редактора курганского портала «Очевидец-медиа» Юлии Васильевой. Её обвиняли в клевете. Пресс-секретарь губернатора Курганской области Алексея Кокорина Ольга Сапожникова просила признать клеветническими комментарии, суть которых сводится к тому, что заявительница якобы спаивает губернатора. Комментарии были размещены на информационном ресурсе «Ура.ру». При этом Юлия Васильева категорически отрицала причастность к публикации данных высказываний.

Юлия Васильева уверена: уголовное дело против неё сфабриковали в связи с её профессиональной деятельностью и и критическими высказываниями в адрес региональной власти. Тем не менее, мировой судья оштрафовала Васильеву на 150 тыс. рублей, а в пользу Сапожниковой взыскала компенсацию морального вреда — 50 тыс. рублей.

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Активисты ОНФ заявили о готовности помочь Юлии Васильевой добиться отмены приговора.

Против ювенальной юстиции

Жители Зауралья в течение года активно боролись против ювенальной юстиции. В июне представители регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» организовали серию одиночных пикетов против принятия закона о шлепках. А 24 октября антиювенальный митинг на площади перед кинотеатром «Россия» собрал активистов из Екатеринбурга, Первоуральска, Челябинска, Нижнего Тагила, Миасса и Кусы.

Общественники стояли с плакатами: «ФЗ №323 — ювенальный беспредел», «Спасём семью — отстоим Россию», «Защитим родные семьи», «Руки прочь от наших детей», «Вместо возрождения института семьи — очередная атака на её основы». Отметим, против ювенального закона по стране прокатилась волна протестных мероприятий. Также резко против закона о шлепках выступили на тот момент детский омбудсмен Павел Астахов и сенатор Елена Мизулина. Тем не менее, закон был принят.

Судьба памятника Леониду Красину

В октябре одним из обсуждаемых вопросов стала судьба памятника Леониду Красину. Курганская епархия предложила убрать этот памятник подальше от Богоявленского собора, «в более подходящее место». При этом нашлись и такие жители Зауралья, которые предложили и вовсе его снести. Однако представители КПРФ категорически за то, чтобы оставить монумент на прежнем месте. Точку зрения коммунистов поддерживает и немалое число горожан.

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Дело Чудновец

Одним из обсуждаемых в ноябре-декабре событий стало дело Евгении Чудновец. Жительницу Екатеринбурга и молодую мать Катайский суд 8 ноября приговорил к шести месяцам колонии общего режима за распространение детской порнографии.

На суде Чудновец уверяла, что сделала репост трёхсекундного ролика с ребёнком потому, что возмутилась издевательством над ним, и хотела привлечь внимание к возможному преступлению. Но судья не принял этих её доводов.

Сразу после приговора в прессе началась кампания в защиту Евгении Чудновец. Прокуратура, которая ранее настаивала на пяти годах колонии для этой женщины, снизошла до одного года ограничения свободы. Также свою дополнительную проверку анонсировал Следственный комитет России. 22 декабря областной суд рассмотрел апелляцию на приговор суда Катайска. Чудновец и её родственники ожидали если не оправдания, то хотя бы освобождения из мест лишения свободы. Но надежды не оправдались. Облсуд лишь снизил приговор до пяти месяцев колонии. В ближайшее время Евгения Чудновец будет этапирована в ИК-7 УФСИН России по Курганской области, расположенную в районе посёлка Юргамыш.

Отметим, в ходе освещения дела Чудновец выявилась и ещё одна деталь. Ранее к реальным срокам заключения были осуждены воспитательница детского лагеря, педагог Татьяна Куршева и вожатый Данила Безбородов. Куршева получила шесть лет колонии, а Безбородов — три. Показания против них дал тот самый мальчик, видео с которым репостнула Евгения Чудновец. Ребёнок обвинил их в издевательствах. При этом отец Данилы Безбородова уверен: дело было сфабриковано, а ребёнок на суде сказал ложь. Видимо, кому-то из следователей захотелось получить премию, звание, звёздочку на погоны. Итогом стали сломанные жизни сразу нескольких человек, уверены защитники осуждённых.

Подробности здесь: Дела сфабрикованы? За что в Зауралье осудили вожатого и двух воспитательниц