Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Около 20 граждан США провели акцию памяти по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем возле здания Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщают американские СМИ.

Флаг России

Сообщается, что американцы принесли цветы к зданию генконсульства РФ в Нью-Йорке. Также участники акции, большинство из которых певцы хора международного Шиллеровского института, спели российский гимн и зачитали письмо с соболезнованиями российским гражданам.

Напомним, ужасная трагедия произошла ранним утром 25 декабря. Самолет Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта «Адлер» в Сочи.

На борту самолета находились 92 человека — военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Выжить не удалось никому.

Расследование причин крушения самолета продолжается.