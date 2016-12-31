Оттава, 31 декабря, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Молодежная сборная Российской Федерации по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Об этом стало известно после матча между сборными Словакии и Латвии. Турнир проходит в Канаде.

Fhr.ru Игроки Молодежной сборной России по хоккею

Словакия победила Латвию в матче группы «В» со счетом 4:2. Таким образом, сборная России уже не опустится ниже четвертого места и сможет сыграть в плей-офф.

Сегодня, 31 декабря, состоится заключительный матч группового этапа между сборной России и сборной Словакии.

Ранее российские хоккеисты проиграли американцам.