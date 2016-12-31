Симферополь, 31 декабря, 2016, 07:32 — ИА Регнум. В Крыму восстановлено электроснабжение ряда населенных пунктов. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике Крым.

Иван Айвазовский. Буря. 1851

Накануне стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий было прервано электроснабжение нескольких населенных пунктов в Крыму. В частности, без света остались Судак и Джанкой, а также несколько малых населенных пунктов в Симферопольском, Феодосийском, Керченском, Евпаторийском и Первомайском районах, всего — 28 тысяч человек.

Причиной перебоев с электроснабжением стали сильный снег и сильный ветер.

На данный момент электроснабжение всех населенных пунктов Крыма восстановлено.