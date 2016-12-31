Москва, 31 декабря, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Общественный транспорт Москвы будет работать в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили ИА REGNUM в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машинисты поезда МЦК

Без перерыва будут работать метрополитен и Московское центральное кольцо. Работа пригородных поездов будет продлена да 3 часов ночи.

«В новогоднюю ночь, с 01:00 до 05:30 утра, поезда Московского метрополитена будут ходить с интервалами до 10 минут, Московского центрального кольца — до 12 минут», — уточнили в пресс-службе.

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Наземный транспорт будет работать круглосуточно по 153 наиболее востребованным маршрутам. Одиннадцать ночных маршрутов будут работать в течение всех новогодних праздников. Интервалы движения составят 15 минут внутри Садового кольца, остальные — до 30 минут.

В департаменте обращают внимание, что во время праздников будет проводиться усиленный досмотр багажа и пассажиров, а также 100-процентный досмотр подвижного состава общественного транспорта.

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