Бразилиа, 31 декабря, 2016, 05:50 — ИА Регнум. Полицейский, которого подозревают в убийстве посла Греции в Бразилии, был любовником его жены, передает Associated Press 31 декабря.

Жан-Марк Натье. Любовники. 1744

Вчера МИД Греции «забил тревогу» — посол Греции в Бразилии Кириакос Америдис, который проводил отпуск в Рио-де-Жанейро, в установленное время не вышел на связь с дипмиссией. Дипломаты опасались, что посол мог стать жертвой уличных бандитов, убит или взят в заложники.

Полиция Рио объявила розыск, и вскоре обнаружила тело дипломата в сгоревшем автомобиле на территории муниципалитета Нова-Игуасу, где посла видели в последний раз. Посол был убит.

На следующий день стало известно, что в причастности к преступлению призналась жена погибшего, Франсуаза де Соуза Оливейра. Полиция сообщила об аресте жены дипломата, а также исполнителя, которым оказался сотрудник полиции.

Позднее стало известно, что убийство посла стоило его жене $25 тыс. — именно столько, по чистосердечному признанию госпожи Оливейры, она заплатила за смерть нелюбимого мужа.

Соседи семьи посла в городе Бразилиа, где Америдис проживал с Оливейрой, сообщили, что накануне рождества между супругами произошла крупная ссора — СМИ сделали вывод, что она могла стать причиной убийства.

Однако на этом «бразильский сериал» не закончился — СМИ стало известно, что исполнитель преступления, полицейский Серхио Морейра Фильо, преследовал не только меркантильный интерес. Как сообщила полиция, Фильо состоял в любовной связи с женой посла Америдиса, и на преступление любовники решились, чтобы «наслаждаться жизнью на его деньги».

Также известно, что к убийству мог быть причастен двоюродный брат госпожи Оливейры, который, по информации полиции, передал деньги исполнителю. Кроме того, к преступлению могут быть причастны и другие родственники жены посла — убийство произошло в Нова-Игуасу, где проживает вся ее семья.

Подозреваемых пока трое, все они задержаны, уже предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

У посла Кириакоса Америдиса осталась 10-летняя дочь.