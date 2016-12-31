Анкара, 31 декабря, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Турция и Украины 30 декабря заключили межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол о выделении Киеву ежегодной финансовой помощи на военные нужды. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Onliner.by Шеренга

Соглашение предусматривает ежегодное выделение Украине 3 млн долларов в течение пяти лет. При этом данные средства должны будут использоваться для закупки военных товаров турецкого производства.

«Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооружённых сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения», — говорится в пресс-релизе.

Как следует из сообщения посла Украины Андрея Сибиги в Twitter, средства начнут выделяться с 2017 года. Подписание межправительственного соглашения Сибига охарактеризовал как «стратегическое партнёрство в действии».