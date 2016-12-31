Берлин, 31 декабря, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации с речью и поздравлением в честь Нового года — послание госпожи канцлера было посвящено, прежде всего, проблемам ведущей страны Европейского Союза, передает Reuters 31 декабря.

ИА REGNUM Меркель

«У многих в 2016 году появилось ощущение того, что мир перевернулся с ног на голову, — заявила Меркель. — Те вещи, которые долгое время считались основными достижениями, в настоящее время ставятся под сомнение. Например, Европейский Союз… парламентская демократия, которая якобы не заботится об интересах граждан».

Тем не менее, госпожа Меркель надеется, что «заблуждения» о важности единого «Европейского дома» и демократических институтов будут преодолены.

«Европа должна сосредоточиться на том, что на самом деле может быть лучше, чем национальное государство. Но мы, немцы, никогда не должны полагать, что каждый может получить лучшее будущее, идя в одиночку», — сказала Меркель.

Кроме того, Меркель заявила о «главном вызове» для ЕС, которым, по ее мнению, является растущая угроза исламистского терроризма. Госпожа канцлер пообещала, что правительство в 2017 году введет серьезные меры по укреплению безопасности в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря террорист на грузовике совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. В результате нападения, ответственность за которое взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли 12 человек, ранения получили 48 посетителей ярмарки.

Исполнитель теракта, выходец из Туниса Анис Амри был убит в ходе спецоперации полицией итальянского Милана. После теракта отмечено большое количество антитеррористических операций и введение экстренных мер по безопасности в большинстве стран Западной Европы.

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