Вашингтон, 30 декабря, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение российского президента Владимира Путина не отвечать зеркально на массовую высылку российских дипломатов из США, сообщается на его странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

Ранее российский МИД предложил Владимиру Путину объявить персонами нон грата 35 дипломатов из США, зеркально ответив на высылку из Соединенных Штатов 35 сотрудников российского дипломатического ведомства. В итоге Владимир Путин это предложение решил не поддерживать и даже пригласил всех детей американских дипломатов в России посетить новогодние елки в Кремле.

Президент России выразил свое сожаление подобным финалом администрации Барака Обамы. Путин подчеркнул, что Россия, оставив за собой право на ответные меры, свои дальнейшие действия в российско-американских отношениях будет соотносить с поступками администрации Дональда Трампа.