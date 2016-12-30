«Отличный ход!». Трамп прокомментировал реакцию России на указы Обамы
Вашингтон, 30 декабря, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение российского президента Владимира Путина не отвечать зеркально на массовую высылку российских дипломатов из США, сообщается на его странице в Twitter.
Ранее российский МИД предложил Владимиру Путину объявить персонами нон грата 35 дипломатов из США, зеркально ответив на высылку из Соединенных Штатов 35 сотрудников российского дипломатического ведомства. В итоге Владимир Путин это предложение решил не поддерживать и даже пригласил всех детей американских дипломатов в России посетить новогодние елки в Кремле.
Президент России выразил свое сожаление подобным финалом администрации Барака Обамы. Путин подчеркнул, что Россия, оставив за собой право на ответные меры, свои дальнейшие действия в российско-американских отношениях будет соотносить с поступками администрации Дональда Трампа.