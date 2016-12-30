Киншаса, 30 декабря, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Президент Конго Жозеф Кабила уйдет в отставку после выборов, проведенных до конца 2017 года, в рамках сделки между политическими партиями и посредником в лице католической церкви, сообщает 30 декабря Reuters.

GovernmentZA Жозеф Кабила

По условиям соглашения, Кабила не может изменить конституцию, а значит и принять участие в следующих президентских выборах, так как президент Конго не может избираться на третий срок, сообщил президент конференции католических священников в Конго Марсель Утемби.

Напомним, срок полномочий действующего президента Жозефа Кабилу истек, однако, он отменил президентские выборы ссылаясь на технические сложности. Данное событие вызвало бурю протеста в стране, что и привело к заключению соглашения, по которому Кабила покинет свой пост до конца 2017 года.