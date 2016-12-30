Тель-Авив, Израиль, 30 декабря, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Израильской антитеррористическое ведомство предупреждает граждан об опасности путешествия в Индию, объясняя это тем, что вероятны террористические нападения на туристические объекты, особенно на юго-западе страны, сообщает 30 декабря Reuters.

Дмитрий Налбандян. У входа в мечеть Моти Масджид. 1957

«Особую бдительность нужно соблюдать в ближайшие дни в связи с предстоящим празднованием Нового года, когда концентрация туристов будет особенно высока», — говорится в предупреждении.

В заявлении рекомендуется, чтобы туристы избегали участия в новогодних вечеринках. Также ведомство призывает членов семей связаться со своими родными в Индии и рассказать им об угрозе.

Причины, побудившие антитеррористическое ведомство сделать подобное заявление неизвестны.

В 2012 году жена израильского дипломата и еще три человека, находившиеся вместе с ней в Индии пострадали в результате взрыва бомбы.