Москва, 30 декабря, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили перемирие в Сирийской Арабской Республике. Лавров и Чавушоглу подчеркнули, что успешного перемирия можно будет достигнуть только если все оппозиционные группировки будут соблюдать режим прекращения боевых действий.

Напомним, с часа ночи 30 декабря в Сирии было объявлено перемирие. Правительство Сирийской Арабской Республики подписало соглашение о перемирии с семью основными вооруженными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность выполнения этого соглашения всеми оппозиционными группировками в Сирии. Все группировки должны прекратить боевые действия и конструктивно подойти к предстоящей межсирийской встрече в Астане (Казахстан).