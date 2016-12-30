Вашингтон, 30 декабря, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Республиканский сенатор Джон Маккейн назначил на 5 января слушания по поводу киберугроз со стороны иностранных государств, после того как Вашингтон приказал выслать российских послов, сообщает 30 декабря Reuters.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819 — 1823

В слушаниях будут участвовать: директор национальной разведки Джеймс Клэппер и адмирал Майк Роджерс, командующий Кибернетическим командованием США.

Напомним, США обвиняют Россию в хакерских атаках с целью повлиять на результаты президентских выборов. Это стало предлогом для высылки 35 российских журналистов. Российская сторона отвергает данные обвинения.