Москва, 30 декабря, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону комплекс вопросов по реализации соглашений, заключенных между правительством Сирии и вооруженной оппозицией при посредничестве России и Турции, сообщается на сайте российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Продолжилось обсуждение реализации положений документов, подписанных правительством Сирии и представителями незаконных вооруженных формирований.

Стороны особо подчеркнули важность соблюдения этих соглашений в преддверии переговоров участников сирийского конфликта в Астане.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы предстоящих переговоров в Астане с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.