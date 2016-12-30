Челябинск, 30 декабря, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Экономика Челябинской области испытывает трудности и при этом находится в состоянии активных попыток реформирования группой молодых реформаторов экономического блока правительства Челябинской области. Она в целом повторяет тенденции экономики России, однако в силу своей региональной специфики (отраслевой специализации) и реализуемой политики управленческой команды экономического блока правительства Челябинской области, имеет определенные особенности.

Флаг Челябинска

Начинался 2016 год с осознания текущего положения в регионе и с попыток зацепиться за ту реальность, которая была по сути продолжением 2015-го. Напомним, конец 2014 года в России ознаменовался резкой девальвацией рубля и быстрым изменением как макроэкономической конъюнктуры, а также ухудшением положения в субъектах России.

Экономические показатели Челябинской области после 2015 года демонстрировали отрицательную динамику. Падение в первой половине 2016 года было практически по всем показателям. Даже сельское хозяйство в январе показало отрицательные цифры. Падение было зафиксировано в строительстве (до 50%), промышленном производстве (до 5%), розничном товарообороте (до 20%). Упал пассажиропоток (на 28%), стала расти безработица (до 7,3%).

В этой ситуации правительство Челябинской области помимо оперативного управления решило продвигать крупные инфраструктурные проекты, реализация которых давала бы надежду на улучшение положения. Многие эксперты отметили, что экономический блок правительства Челябинской области лишь имитирует бурную деятельность, чрезмерно уделяя внимание мнимым проектам. В разряд таковых можно отнести высокоскоростную магистраль (ВСМ) «Челябинск — Екатеринбург», транспортно-логистический комплекс (ТЛК) «Южноуральский». Отдельно можно выделить крупный корневой проект по созданию челябинской агломерации. Рассмотрим вкратце эти амбициозные проекты.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль — «дорогостоящая игрушка»?

Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург значится в планах РЖД по развитию высокоскоростного сообщения России до 2020 года. В марте компания объявила о грандиозной программе строительства высокоскоростной магистрали по стране. Проект предполагал строительство высокоскоростных магистралей между крупными городами России. Всего планировалось освоить порядка 5 трлн рублей.

Строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург будет вести частный инвестор. Его сейчас ищут. Ветку планируется открыть в конце 2021 года.

Было определенно заявлено, что для запуска ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» необходимы около 170 млрд рублей. Таких средств в региональном бюджете нет, федеральный центр также не имеет возможности выделить столь значительные ресурсы. Остается лишь искать инвестора. Для этой цели была создана специальная проектная компания — «Уральская скоростная магистраль». 22 марта 2016 года соглашение об этом подписали министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области и Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, Группа ВЭБ). Позже к этим учредителям стали активно приглашать Свердловскую область, дабы заручиться поддержкой и руководства Среднего Урала.

Далее инициаторы проекта ВСМ определили, что проект будет реализован по схеме заключения концессионного соглашения в порядке частной инициативы, предусмотренной 115 ФЗ «О концессионных соглашениях». Таким образом, для строительства ВСМ будет найден концессионер, который вложится в проект. Будет это отечественный инвестор, либо иностранный, и каким образом его «аппетиты», при эксплуатации построенного инфраструктурного объекта будут ограничены, пока остается неизвестным. А главное, до сих пор непонятно как и за счет чего проект окупиться.

Опыт других стран, что так часто любят приводить для примера российские реформаторы, показывает, что для постройки, запуска и эксплуатации ВСМ необходимы: а) воля государства, б) наличие финансового ресурса, в) собственная производственная база, г) собственная научно-исследовательская база, д) высококвалифицированные кадры, е) стратегия развития на десятилетия. Будет все это — будет и ВСМ.

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Транспортно-логистический комплекс для китайского транспортного коридора

В 2016 году стало очевидно, что ТЛК «Южноуральский «сдувается, а перспектива у него едва ли тянет на вклад в устойчивое развитие. Так, в Арбитражном суде Челябинской области уже были назначены к рассмотрению сразу несколько исков от субподрядчиков транспортно-логистического комплекса. Появились и те, кто заявил о необходимости финансовой поддержки проекта властями. Информационный фон, сопровождающий проект с увещеваний о замечательных перспективах проекта сменился на сообщения о коррупционных скандалах и бесперспективности ТЛК. Ожидания, ради которых строился ТЛК, — встроиться в транспортный коридор поставок грузов из Китая в Россию и Европу, на текущий момент не оправдались.

Предполагается, что к саммиту ШОС Челябинск может стать логистическим центром. И этому поспособствовует запуск транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Однако к концу 2016 года уверенность в проведении саммита ШОС и встречи БРИКС в 2020 году именно в Челябинске ззашаталась. 24 декабря губернатор Борис Дубровский на итоговой пресс-конференции отметил, что у лиц, принимающих решения о проведении саммита, существуют сомнения в способности Челябинска принять и провести мероприятие такого масштаба.

Борьба за агломерацию

В Челябинской области с 2015 года идут дискуссии по созданию агломерации. Идея выражается в проекте «Большой Челябинск». Её продвигает «Союз российских городов», которую возглавляет председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.

В октябре 2015 года в Челябинске была учреждена «Ассоциация «Координационный совет муниципальных образований Челябинской агломерации». Ей и было предписано заниматься разработкой стратегией развития Челябинской агломерации.

Губернатор Борис Дубровский предложил создать агломерацию Челябинска, Екатеринбурга и Уфы. А глава Екатеринбурга Евгений Ройзман внёс своё предложение — создать агломерацию Челябинск — Екатеринбург — Пермь — Тюмень. Высказывались и идеи о создании «уральской гантели»: Екатеринбург — Челябинск.

Однако обсуждение проекта шло далеко не гладко. В 2015 году Копейск угрожал выйти из проекта, тем самым протестуя против размещения на территории муниципалитета полигона отходов. Поздне депутаты копейского представительного органа, утверждая соглашение об агломерации с Челябинском, внесли в устав города пункт о праве наложения вето муниципалитетами членами агломерации на решения органов управления.

Но не все в регионе приняли саму идею агломерации. «Бытует такая пословица: «не можешь изменить действительность, — поменяй к ней отношение». В какой-то степени это можно отнести к агломерациям. Про агломерации некоторые чиновники пытаются объяснять равно тем же образом, мол мы и так уже живем в агломерации. Позвольте? Разве сокращение производств, а следом и рабочих мест, закрытие больниц, школ, библиотек, домов культуры и прочих объектов социальной инфраструктуры, естественен? А в годы когда эти объекты строились и открывались — это тоже был естественный процесс? Напрашивается недвусмысленный вывод, не правда ли?», — вопрошает один из местных экспертов.

Тему агломерации можно смело отнести и к социальным проблемам, и к политическим, так как её инициаторы вполне открыто заявляют о необходимости не столько улучшать социально-экономическое положение граждан, сколько менять их менталитет, потому что именно он, как оказывается, мешает внедрять агломерационные преобразования, считает эксперт. «Но какие? Что за преобразования? По сути это проект, который сопровождается архаизацией окраин, построение «кочевнического» образа жизни для части граждан, особенно в глубинке. Но и в крупном мегаполисе от серьезной миграции в пределах города (муравейника), получается что никуда не уйти. Не от того ли такой хаос и бардак в транспорте? И как заявляют инициаторы — это все естественный процесс, который чиновники лишь фиксируют и узаконивают, мол «люди протаптывают (хаотично, и потому справедливо) тропинки, а мы их лишь асфальтируем», — говорит эксперт.