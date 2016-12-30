Вашингтон, 30 декабря, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Россия подготовила и распространила резолюцию для СБ ООН, который должен одобрить соглашение по прекращению огня по всей территории Сирии, что может стать прологом для подписания мирного договора в войне, продолжающейся почти шесть лет, сообщает 30 декабря Reuters.

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Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил репортерам, что он надеется на принятие резолюции, голосование по которой состоится 31 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что все стороны конфликта готовы начать мирные переговоры в Астане. Сирийские СМИ заявили позднее, что переговоры скоро начнутся.

Чуркин сообщил репортерам, что в перемирии участвуют семь крупных группировок, которые представляют 60 000 вооруженных боевиков, также он добавил, что Россия будет приветствовать присоединение к соглашению и другие стороны.

«Все те, кто действительно хочет присоединиться к серьезным переговорам с правительством, будут приветствоваться в Астане», — сказал Чуркин.