Рим, 30 декабря, 2016, 19:54 — ИА Регнум.



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«Катастрофа Ту-154, направлявшегося в Сирию заставила задуматься русских по поводу их военной авантюры в Сирии и возможные последующих ходов Кремля на ближневосточной шахматной доске», — пишет журналист журнала l’EspressoРиккардо Амати.

В то время как человеческая и экономическая цена операции России в Сирии возрастает и перспектива застрять в бесконечном конфликте кажется все более и более реалистичной. В течение восьми дней был убит посол России в Анкаре, трое полицейских были убиты в Чечне в результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь это: мертвые артисты, журналисты национальных телевизионных каналов, а также Доктор Лиза. Ужасная неделя, которая 2016 году продолжает ряд смертей: две российские медсестры в начале декабря в результате взрыва в военном госпитале в Алеппо; сбит вертолет, возвращающийся из гуманитарной миссии в августе прошлого года, пять человек погибло; далее смерть трех солдат, участвующих в оказании гуманитарной помощи и военного советника в период с февраля по июнь. Не говоря уже о теракте на борту самолета, выполнявшего рейс 31 октября 2015 из Египта в Россию. «Москва недооценила риски военного вмешательства в конфликт, — считает журналист. — Пока официальные данные говорят о 25 погибших русских в Сирии. А про экономические потери уже и не шутят».

L’Espresso сообщает, что боевые действия в Сирии стоили госказне России от 2,3 до 8 миллионов долларов в день. За пятнадцать месяцев было потрачено 3,6 млрд, несмотря на экономический кризис, который продолжает снижать заработные платы и покупательную способность россиян. С другой стороны, военная кампания оставляет мало места для других приоритетов внешней и внутренней политики. Издание формулирует это так: «война стала внутренней политикой: государственные СМИ России использовали войну, чтобы стимулировать патриотизм россиян и убедить их затянуть потуже ремни с некоторой гордостью и без протеста».

К концу 2016 года пропаганда России смогла отметить то, что, на самом деле, было отличным результатом для Владимира Путина: захват Алеппо, второй по величине город Сирии, союзником Башаром Асадом. «Это было тяжким трудом: сбрасывать все эти бомбы на мирных жителей, чтобы открыть путь для боевиков диктатора, но миссия была выполнена». Риккардо Амати подчеркивает, что теперь можно даже говорить о мирном процессе, или половинном мире, при трехсторонних переговорах Москва-Анкара-Тегеран, даже если Асад оказался более настойчивым, чем ожидалось, в плане диктования своих условий, что затрудняет переговоры. «Истинный мир может быть достигнут только путем возвращения переговоров с Соединенными Штатами».

Автор статьи утверждает, что вмешательство России в Сирии рождено оппортунизмом, без долгосрочной стратегии или стратегии выхода. «Владимир Путин показал, что благодаря военному потенциалу и готовности использовать его, Россия может рассматриваться только как мировая держава. Роль, которую она приобрела на Ближнем Востоке с оружием, подразумевает постоянное присутствие, которое будет укреплено, и, конечно, не уменьшится. В войнах всегда легче войти, чем выйти, и в этом случае, кажется, Россия не спешит делать это. Действительно, успех в Сирии увеличивает амбиции Путина, который уже проявляет интерес к ливийскому хаосу и не делает секрета из своей поддержки Хафтара, военного лидера, чья фракция контролирует большую территорию, чем любая другая в Ливии».

«Диалог, только диалог», — отвечала доктор Елизавета Глинка о театрах военных действий, если кто-то спрашивал ее, как можно положить конец конфликту. В настоящее время за тактику предшествования любого диалога наступлением заплатил Владимир Путин на Ближнем Востоке. Это даже не тактика, — пишет l’Espressp — это рецепт для бесконечной войны. Но об этом сегодня в Кремле не думают. Там по-прежнему сосредоточены на том, чтобы максимизировать военные и политические выгоды, и не думают об обвинениях, прямых и косвенных жертвах. «Что бы ни случилось с ТУ-154 на пути в Сирию, могут случиться еще много смертей и «побочных эффектов», которых русские будут оплакивать».