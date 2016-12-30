Рига, 30 декабря, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Россия уже не является главной конечной целью для латвийских автоперевозчиков, заявил председатель правления Автотранспортной дирекции (ATД) Кристиан Годиньш, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Анализируя данные с 2010 года, мы видим, что удельный вес перевозок в Россию и из России уменьшается. Если в свое время Россия была главной конечной целью, куда наши перевозчики везли грузы, то теперь на первое место вышла Германия, оставив Россию на втором месте… Падение грузоперевозок в Россию нашим перевозчикам удалось компенсировать перевозками в других странах. Это хорошая новость. А не столь хорошая новость в том, что, что кроме ЕС других действительно хороших альтернатив российскому рынку в автоперевозках мы не видим», — сказал он.

Положительная динамика в объемах грузоперевозок наблюдается также в перевозках во Францию и Испанию, небольшой прирост есть у перевозок в Турцию и Белоруссию. «С Польшей же, к которой у нас есть большой интерес, мы не можем договориться о дополнительных разрешениях, позволяющих возить грузы третьих стран», — отметил Годиньш.

Конкуренция между перевозчиками из разных стран острая. Латвийские перевозчики стараются предлагать более низкие цены, добавил он. При этом страны ЕС стараются с помощью различных механизмов защитить свои рынки перевозок, например, вводя минимальную ставку почасовой оплаты труда на территории страны также в отношении иностранных компаний или применяя очень большие штрафы за нарушения.

«Мы пытаемся работать и на совсем новых рынках. В этом году было 300 разрешений на перевозки в Монголию. Мы продолжаем работу с Марокко, Иорданией, Тунисом, Израилем и другими странами. Это новые рынки, но было бы наивно думать, что в перевозках в них начнется огромная активность. Во-первых, они находятся очень далеко, во-вторых, они никогда не смогут компенсировать падение в России», — заявил глава АТД.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам заседания латвийско-российской комиссии, которое состоялось 10−11 ноября, достигнута договоренность об обмене дополнительными разрешениями на автоперевозки в 2016 году и первоначальной квоте на 2017 год. Как заявили в Автотранспортной дирекции, объем автоперевозок между Латвией и Россией за 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года немного вырос, поэтому делегации договорились о выделении дополнительных 5000 двусторонних/транзитных разрешений российской стороне и обмене 500 универсальными разрешениями для выполнения автоперевозок в и из третьих стран. Во время заседания также была достигнута предварительная договоренность об обмене разрешениями в 2017 году — 80 000 двусторонними/транзитными и 3500 универсальными.