Доха, 30 декабря, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл шахматный чемпионат мира по блицу, сообщает RT.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Карякин

В решающей игре Карякин обыграл грузинского шахматиста Баадура Джобава, а Магнус Карлсен закончил вничью встречу с венгерским гроссмейстером Петером Леко.

Карякин и Карлсен набрали по 16,5 очка, однако Сергей Карякин добился более высоких дополнительных показателей.

Третье место чемпионата завоевал ещё один российский шахматист Даниил Дубов с показатем 14,5 очка.