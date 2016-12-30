Рига, 30 декабря, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в Дамаске вручил президенту Сирии Башару аль Асаду серебряную монету с изображением Риги и сказал, что в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

ИА REGNUM Башар Асад

Как сообщили в бюро Евродепутата, в Дамаск Мамыкин прибыл по приглашению правительства Сирии. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находятся депутат от Эстонии Яна Тоом (ALDE) и депутат от Италии Стефано Маулу (EPP). С главой сирийского государства встречались одновременно как группа депутатов Европарламента, так и делегация Совета Федерации парламента РФ во главе с сенатором, послом Константином Косачевым.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что встреча Мамыкина с Асадом «недопустима и заслуживает осуждения», так как президент Сирии «совершил преступления против жителей своей страны». А пресс-секретарь президента Латвии Мартиньш Дрегерис заявил, что эта встреча «резко противоречит общей позиции Европарламента и установленным санкциям против режима Асада».