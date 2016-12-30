Тунис, 30 декабря, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Возвращающиеся в Тунис боевики будут немедленно арестованы и осуждены, заявил премьер-министр страны, реагируя на обеспокоенность граждан по поводу ожидания возвращения на родину боевиков, воюющих в Сирии и других неспокойных регионах, сообщает 30 декабря Reuters.

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Тунис входит в число стран с самым высоким числом радикальных исламистов на душу населения, данная проблема особенно распространена среди молодежи, особенно после т.н. «Арабской весны» 2011 года, которая коснулась и этой страны.

Более 3 тысяч тунисцев, как известно, выехали за границу для участия в боевых действиях, сообщает министерство внутренних дел страны. По данным министерства, около 800 из них уже вернулось домой, правда, не было уточнено, какова их судьба.

Премьер-министр Юсеф Чахед заявил, что вернувшиеся террористы будут осуждены по закону от 2015 года о борьбе с терроризмом, который упрощает юридические процедуры в отношении подозреваемых в терроризме.