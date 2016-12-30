Таллин, 30 декабря, 2016, 19:05 — ИА Регнум.



haitham alfalah Два стула

Введение с 2017 года в законодательство Эстонии совмещения должностей депутата национального парламента и депутата собрания местного самоуправления не противоречит Основному закону (Конституции) страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 декабря, сообщила пресс-служба канцлера права Эстонии Юлле Мадизе, по оценке которой Основному закону соответствуют как Закон «О статусе члена парламента Эстонской Республики», так и поправки к Закону «Об организации работы органа местного самоуправления».

Комментируя новое законодательство, получившее в СМИ название «закона о двух стульях», Мадизе отметила, что Конституция позволяет одновременно исполнять обе обязанности. Как считает канцлер права, нет никаких оснований подозревать, что замещающий член с меньшим количеством набранных на выборах голосов в решении местных проблем будет более независимым и сильным, чем депутат парламента из числа жителей волости или города, получивший мандат от своих избирателей. Она подчеркнула, что будет ошибкой утверждать, будто депутат городского или волостного собрания состоит на государственной службе.

В то же время она признала, что ситуация, создающая благоприятные условия для появления накануне выборов «подсадных уток» среди кандидатов, вводящих избирателей в заблуждение, не годится для укрепления местной демократии и усиления местных самоуправлений. По мнению Юлле Мадизе, если есть желание четко разграничить лидеров местной общины и государственных лидеров, то надо ввести соответствующие ограничения на возможности баллотироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии EKRE Март Хельме считает, что «закон о двух стульях» создает коррупционную ситуацию: депутаты смогут реализовать в личных целях на местном уровне внутреннюю информацию парламента о госзаказах и наоборот. Кроме того, реализуемая административная реформа сократит число волостей, что заметно облегчит процесс политического контроля за их руководством со стороны государства.

Хельме добавил, что в то же время не урегулированы многие важные вопросы сотрудничества госорганов с местными властями: как должны финансировать местные самоуправления, как делятся обязательства и в каких пропорциях и другое. Все это создает благодатную почву для использования финансовых рычагов давления на местные власти с целью получения нужных политических результатов.