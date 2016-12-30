Вашингтон, 30 декабря, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Кроме 35 российских дипломатов, высланных из США указом действующего президента Обамы, страну покинут и их семьи. Домой вернутся 96 человек, включая детей разного возраста, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Флаг США

Стоит отметить, что одновременно власти США запретили персоналу российского посольства пользоваться двумя комплексами зданий, в которых дипломаты и их семьи обычно встречали Новый год.

Напомним, 29 декабря еще действующий президент США Барак Обама своим указом ввел новые санкции против юридических и физических лиц России за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США. Тогда же было объявлено о высылке из США 35 сотрудников российского посольства.

В ответ на это Президент Владимир Путин заявил, что Россия никого высылать не будет, хотя общепринятая дипломатическая практика предусматривает зеркальную высылку аналогичного числа американских дипломатов.