Москва, 30 декабря, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Корейской Народно-Демократической республики (КНДР). Текст документа опубликован сегодня, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Северной Кореи

Указ подписан в рамках выполнения резолюции 2270 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая вводит ряд ограничений в отношении Северной Кореи.

В указе президента России перечислены ограничения, вводимые в отношении КНДР. Речь идет о запрете поставок материалов, оборудования и технологий, используемых при осуществлении ядерной программы. Ограничения также распространяется на сделки по продаже и поставке авиатоплива.

Кроме того, запрещается покупка угля, золота, железной и титановой руд из КНДР. Запрещается открывать отделения северокорейских банков на территории Российской Федерации.

Замораживаются финансовые средства КНДР, находящиеся на территории России и относящиеся к ядерной программе КНДР или к её программе по созданию баллистических ракет.

Из России запрещен вывоз в Северную Корею предметов роскоши и спортивного оборудования.