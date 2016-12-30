Тамбов, 30 декабря, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил 7 заявок Тамбовской области на поддержку проектов в сфере модернизации систем водоснабжения и теплоснабжения городов региона. как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе госкорпорации, в общем счете область получит 600 млн рублей. Стоимость всех проектов составит более 1 млрд рублей.

Питер Пауль Рубенс. Союз Земли и Воды. 1618

Шесть заявок были рассмотрены еще 26 декабря. Благодаря одобрению должно улучшиться водоснабжение и теплоснабжение Моршанска (на проекты будет потрачено 47 млн и 182 млн рублей) и Мичуринска (70 и 180 млн рублей). Кроме того, 10,5 млн рублей будет потрачено на работы по улучшению системы водоснабжения поселка Мучкапский и сельского поселения Бондарский (10,4 млн рублей).

«Эти средства будут направлены на реконструкцию и строительство артезианских скважин, водонапорных башен, станций очистки воды, котельных, блоков инженерно-технических сооружений, сетей водоснабжения и теплоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, фонд выделил 300 млн рублей на проект по модернизации теплоснабжения Котовска. Здесь планируется строительство шести модульных котельных общей мощностью 89,8 МВт. Всего на это должно быть потрачено 501,6 млн рублей.

ИА REGNUM отмечает, что также в последние дни уходящего года фонд одобрил аналогичные заявки Воронежской, Тульской и Владимирской областей и других субъектов России. Общий лимит средств фонда составляет чуть менее 8 млрд рублей.