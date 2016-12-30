Анкара, 30 декабря, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Турция будет приветствовать США на сирийских мирных переговорах, проходящих в Астане, но сирийские курды, в особенности их боевое крыло «Отряды народной самообороны» (YPG), не должны там присутствовать, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает 30 декабря Reuters.

Kurdishstruggle Курдское ополчение

«С самого начала мы говорили России, что террористические организации, такие как YPG не должны быть в Астане», — сказал Чавушоглу в интервью журналистам.

«Если YPG сложит оружие и начнет поддерживать территориальную целостность Сирии, то они могут подключиться к переговорам», — добавил он.

Напомним, что общенациональное прекращение огня в Сирии началось в полночь 30 декабря. Гарантами этого выступают Россия и Турция. Под соглашение о перемирии не подпадают террористические организации.