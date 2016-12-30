Киев, 30 декабря, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Президентом Украины подписан закон, ограничивающий российской печатной продукции «антиукраинского содержания» доступ на украинский рынок, сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Нацисты сжигают книги

В рамках Государственного комитета Украины по вопросам теле‑ и радиовещания будет создан экспертный совет для проверки всей печатной продукции российского происхождения на предмет разрешения ее допуска на украинский рынок.

Попутно власти рассчитывают стимулировать внутренних производителей печатной продукции, и рост количества украинских книг.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что книги из России носят «антигосударственный характер», пообещав при этом, что 60% из них украинские таможенники не пропустят.