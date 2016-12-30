Москва, 30 декабря, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посмотрел вышедший в российский прокат кинофильм «Викинг», рассказывающий о жизни князя Владимира Святославича. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают «Вести».

Цитата из к/ф «Викинг». Реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Воины

«Викинг» — российский художественный кинофильм режиссёра Андрея Кравчука, повествующий о приходе к власти князя Владимира Святославича. Премьера фильма состоялась 29 декабря 2016 года. Картина доступна в двух версиях — с возрастными ограничениями 12+ и 18+.

Путин отметил, что одна из важнейших вех в русской истории подана так, как чувствуют авторы и артисты. На просмотре присутствовал министр культуры России Владимир Мединский.

«Бесспорно, Мединский как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены, но это же не документальная вещь, а художественное произведение. Поэтому уверен, что такие вещи нужны, с удовольствием посмотрю еще», — сказал президент России.