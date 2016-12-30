Липецк, 30 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» 30 декабря возобновила газоснабжение АО «Липецкцемент». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе поставщика газа, должники полностью выплатили все деньги, которые не дошли до поставщика газа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

Поставка газа на технологические нужды была приостановлена из-за долгов. На момент отключения предприятие должно было оплатить поставщику 26,6 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году это был уже второй случай приостановки подачи газа данной компании за долги. В ноябре «Липецкцемент» не оплатил газ по условиям договора, заключенного после первого отключения, что привело к образованию задолженности.