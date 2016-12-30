Екатеринбург, 30 декабря, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель иномарки напал с пистолетом на прохожего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении МВД России.

Pixabay.com Стреляные гильзы

Конфликт произошло ещё вечером 23 декабря на улице Сулимова, возле одного из торговых центров. Гражданин 1977 года рождения проходил возле торгово-развлекательного центра и у него возник конфликт с водителем припаркованной иномарки. По словам пешехода, иномарка мешала ему пройти. В результате конфликта водитель выстрелил из травматического пистолета в сторону пешехода. Пуля попала в ногу.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. А сотрудники полиции поймали водителя. Им оказался директор одного из ООО 1985 года рождения. Он уже признался в содеянном. Травматический пистолет изъят.

По факту хулиганства и умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит до двух лет заключения. Пока он отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, это не единственный случай конфликтов с участием водителей личного автотранспорта. Одним из громких стал инцидент с участием бывшего сотрудника прокуратуры, который напал на беременную женщину.