Ереван, 30 декабря, 2016, 17:14 — ИА Регнум. В ночь на 30 декабря произошло логическое развитие имевшей место накануне азербайджанской провокации: армянские подразделения провели карательные действия, в результате чего противник понес еще 4 потери, — на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Hayzinvor.am

«Напомню, что вооруженные силы Азербайджана утром 29 декабря предприняли попытку диверсионного проникновения на армянские позиции, расположенных близ села Чинари Тавушской области Армении, в результате чего потеряли до семи человек. Фактически, из-за авантюры Баку за два дня потерял более десяти человек убитыми. Министерство обороны Армении ранее заявляло, что имеет неопровержимые доказательства существенных потерь азербайджанской стороны», — отметил Ованнисян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 29 декабря на армяно-азербайджанской границе произошло боестолкновение, в результате которого погибли трое военнослужащих Армении.

Бой случился на участке границы юго-восточнее села Чинари области Тавуш. По данным МО Армении, с азербайджанской стороны была совершена попытка диверсионного проникновения, которая была отражена с армянской стороны. «Противник отступил, неся потери в виде убитых и раненых, в том числе на позициях МО Армении», — сообщили в оборонном ведомстве.

По поводу случившегося со специальным комментарием выступил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжя, который отметил, что в Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения.

«Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года», — говорится в комментарии.

По словам Бордюжи, казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно.

«Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», — подчеркивается в заявлении генсека ОДКБ.