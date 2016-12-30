Тель-Авив, Израиль, 30 декабря, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг обвинения израильских СМИ, утверждающих, что генеральный прокурор возбудит уголовное дело против него на следующей неделе, сообщает 30 декабря Reuters.

Kremlin.ru Беньямин Нетаньяху

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем Нетаньяху, говорится, что расследование не сможет обнаружить ничего, что бы подвергало сомнению репутацию израильского лидера.

«Все предполагаемые дела, несомненно, окажутся фикцией. Ничего не будет найдено, так как нечего находить», — заявил представитель Нетаньяху.

Израильский «Десятый канал» заявил 28 декабря, что генеральный прокурор начал против Нетаньяху расследование. В репортаже сообщается, что прокурор разрешил добросить премьер-министра по поводу возбужденных двух дел. Что это за дела — не сообщается.