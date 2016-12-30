Киев, 30 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. На Украине создано ракетное оружие, которого нет у России, заявил председатель комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский в эфире украинского «5 канала».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1978. СССР Новейшее оружие

Пашинский выразил мнение, что такого ракетного оружия, которое сейчас проходит испытания на Украине, в России нет. При этом украинский парламентарий не уточнил, в России такого оружия еще нет, или уже нет.

Тем не менее по информации Пашинского, в следующем году предусмотрена закупка нового оружия для частей ВСУ.

Напомним, Киев постоянно делает заявления о прорывах в сфере военных технологий и росте боеспособности украинских Вооруженных сил. При этом, как правило, выясняется, что все описанные достижения являются модернизацией оружия, разработанного в СССР до 1991 года.