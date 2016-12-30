Москва, 30 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В 2016 году рубль показал неплохие результаты, укрепившись по отношению к доллару США на 16%, а по отношению к евро — на 20%. Среди валют развивающихся стран, это один из самых лучших результатов. В первом квартале 2017 года рублю удастся удержать свои позиции, но на протяжении всего года рублевые пары будут оставаться волатильными, и будут допускать всплески ослабления, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По ее мнению, «в первом квартале стабильность рублю должны обеспечить высокие цены на нефть. С 1 января 2017 года вступит в силу решение ОПЕК и независимых производителей о сокращении объемов добычи нефти в общей сложности на 1,7 млн баррелей в сутки. Реальное сокращение добычи нефти может подтолкнуть цены на нефть к дальнейшему росту, до $63−67 за баррель, что положительно повлияет на курс рубля к мировым резервным валютам. В этом случае уже в январе пара доллар/рубль может опуститься к отметке 58−59, а пара евро/рубль — к уровню 60−61».

«Макростатистика по итогам 2016 года также должна поддержать отечественную валюту. В начале 2017 года выйдут данные Росстата по ВВП России. Спад в 2016 году может составить от — 0,3% до — 0,6%. Если реальная динамика ВВП окажется ближе к нижней границе, то это может оказать положительное воздействие на рубль в краткосрочном аспекте. В начале года также будут выходить данные по инфляции, из которых можно будет сделать примерный вывод о динамике инфляции в течение года. Напомним, что в госбюджете на 2017 год заложена инфляция чуть выше 4%. Чем ниже будет инфляция, тем больше это будет способствовать укреплению рубля», — пояснила Кокорева.

«Однако уже весной-летом ситуация на валютном рынке может измениться. Среди основных рисков, которые будут давить на рубль в новом году, это монетарная политика ФРС США, которая может ужесточиться. Рынок ожидает повышения процентной ставки еще как минимум на 0,5−0,75%. Постепенное увеличение ставки будет укреплять позиции доллара в мире, а значит, валюты развивающихся стран вновь будут под ударом. На этом фоне динамика рубля к евро и доллару будет неоднозначной, возможна раскорреляция. То есть рубль будет более устойчив к евро, чем к доллару США», — отметила эксперт.

«Также ограничивать рубль будет бюджетная политика. Пока бюджет зависим от экспорта сырья, крепкий рубль невыгоден государству. Это значит, что Минфин РФ и ЦБ РФ не допустят на фоне кризисных явлений в экономике и дефиците бюджета резкого укрепления рубля. Кроме того, в новом году Россия планирует внешние займы. Это означает, что вырастет спрос на валюту на внутреннем рынке со стороны монетарных органов власти, что также в сезон выплат по долгам будет давить на рубль», — считает Кокорева.

«С учетом вышеизложенных факторов, предполагается, что пара доллар/рубль в первом квартале 2017 года будет торговаться в рамках диапазона 58−62, а пара евро/рубль — в диапазоне 59,5−62. Ближе к середине года данный диапазон сместится вверх и составит 61−65 руб. по паре доллар/рубль и 63−66 руб. по паре евро/рубль», — высказала свое мнение эксперт.