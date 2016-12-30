Симферополь, 30 декабря, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Симферополе открыли памятник «Народному ополчению всех времён» недалеко от здания Совета министров республики. Мемориал выглядит как 10-метровая колонна, увенчанная крестом. У основания (сделанного из красного гранита) колонны стоят ополченцы, выполненные из бронзы. Администрация города потратила на памятник более 20 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрация Симферополя

По словам автора композиции, это памятник человеческому неравнодушию. «Хотелось сделать что-то очень строгое, лаконичное, внятное и доступное для восприятия, и чтобы эта работа не выбивалась из общей концепции города. Этот памятник, в большей мере, человеческому неравнодушию», — рассказал ИА Крыминформ автора проекта памятника Валерий Ключев.

«Роль народного ополчения в истории нашей страны огромна. В самое сложное время наш народ вставал на защиту родной земли, и для нас это всегда заканчивалось победой, — отметил на открытии мемориала глава республики Сергей Аксёнов. — Так это было и в 2014 году, когда простые крымчане разных конфессий, профессий и статуса вышли на улицы для того, чтобы принять участие в процессе возвращения Крыма на историческую Родину. В народное ополчение тогда записались тысячи людей разных национальностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Госсовета Крыма в Симферополе открыли памятник «Вежливым людям» — участникам Крымской весны 2014 года.