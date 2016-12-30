Москва, 30 декабря, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В ближайший год или два американская компания Tesla откроет на территории России свое официальное представительство. Началу «белых» продаж автомобилей «Тесла» на отечественном рынке будет сопутствовать и строительство сети зарядных станций Supercharger, сообщает издание «АвтоРевю».

Latimes.com Компания Tesla

Также в конце 2017 — начале 2018 года ожидается открытие в Москве первого официального шоу-рума с электрокарами Tesla. Что касается зарядных станций скоростной зарядки Supercharger, они будут размещены вдоль ряда магистралей. Вероятно, в первую очередь электрические заправки будут строиться на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом, вдоль дороги в Финляндию и Латвию.

В будущем году электромобили Tesla должны пройти сертификацию на одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и получить систему «ЭРА-Глонасс». В противном случае электрокары нельзя будет продать в России.

В настоящее время на российских дорогах можно увидеть седан Tesla Model S. Кроме него, модельный ряд компании включает электрический кроссовер Model X, а в ближайшие два года специалисты Tesla обещают запустить в серию сравнительно доступный электрокар — Model 3.