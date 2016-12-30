Москва, 30 декабря, 2016, 14:56 — ИА Регнум. ‍Специалисты, расследующие причины крушения самолёта Минобороны РФ Ту-154, которое произошло 25 декабря в районе Сочи и унесло жизни 92 человек, полагают, что лайнер разбился не в результате теракта. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Mchs.gov.ru Поиски обломков самолета ТУ-154 в Черном море

Уточняется, что версия теракта, которая с самого начала не рассматривалась как основная, не подтверждается ни полученными (пока ещё не полными) расшифровками бортовых самописцев, ни анализом обломков. Следов взрывчатки нет, повреждений от взрывов — тоже.

«На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — сказал источник.

Напомним, крушение Ту-154 произошло 25 декабря. Самолёт направлялся в Сирию на российскую базу Хмеймим и остановился в Адлере на дозаправку. После дозаправки лайнер поднялся в воздух, но вскоре пропал с радаров — через несколько минут.

Обломки воздушного судна обнаружили в Чёрном море отправившиеся на поиски спасатели. Они искали людей, надеясь спасти их, но находили только обломки самолёта, останки тел. Было найдено несколько тел погибших, причем к настоящему моменту похоронен только один из погибших — остальные тела ещё находятся на экспертизе.

В самолёте находились 92 человека — артисты Ансамбля имена Александрова, журналисты, доктор Лиза, члены экипажа. По погибшим 26 декабря был объявлен национальный траур.

В ходе поисковых работ водолазы извлекли из моря большое количество фрагментов самолёта. Также подняты на поверхность бортовые самописцы, расшифровка которых должна пролить свет на случившееся.

Версию теракта назвал второстепенной начальник службы безопасности полётов авиации Вооружённых сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. По его словам, эксперты считают, что теракта в Ту-154 не было.