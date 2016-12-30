Ярославль, 30 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. 2016 год стал непростым для Ярославской области. В череде громких политических, экономических и общественных событий прозвучало много заявок, лозунгов и планов на перспективу. Но все ли проекты руководству области удалось реализовать? Подводя итоги года, ярославская редакция ИА REGNUM выяснила, что ярославские политики, политические эксперты, общественные деятели и журналисты считают провалом уходящего года.

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В частности, «провалом года» эксперты назвали программу «Обустроим область к юбилею». Проект, на который было потрачено порядка 2 млрд рублей бюджетных средств, неоднократно вызывал нарекания как со стороны общественности, так и со стороны руководства области. Критике подвергались темпы работ и качество ремонтов.

«Этот политический проект я бы назвал провалом года. Вбухали кучу денег, до сих пор кладут асфальт — прямо в снег, до сих пор обустраивают область. Программа местами не выполнена, местами выполнена отвратительно, но это не мешает представителям партии власти выдавать ее за свой успех», — считает лидер фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Программу импортозамещения тоже сочли провалом года — причем не только для Ярославской области, но и для всей России.

«Импортозамещение, которое должно было спасти страну от санкций, не получило серьезного развития. Сфера сельского хозяйства в целом по стране, и в том числе и на ярославской земле, в стагнации. Ничего не сделано для того, чтобы изменить положение. Это самый серьезный провал уходящего года», — высказал мнение депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

В числе громких провалов политические эксперты называют ряд избирательных кампаний в Госдуму. А именно — кампании московских кандидатов, выразивших желание получить мандаты от Ярославского региона, Андрея Воробьева и Константина Курченкова.

Андрей Воробьев выдвигался в Госдуму как председатель исполкома регионального отделения партии «Родина» по 194 одномандатному округу и по итогам голосования занял 5 место, набрав чуть более 4% голосов избирателей. При этом кампания Воробьева была одной из самых дорогостоящих в этой гонке.

«Андрей Воробьев и Константин Курченков, вложив в свои избирательные кампании десятки миллионов рублей и опираясь исключительно на привезенные с собой многочисленные команды, заняли «почетные» пятые места, тем самым поставив под вопрос готовность ярославцев принять «варягов» без серьезного прикрытия и без серьезной федеральной поддержки», — считает Александр Миклин.

Также серьезным провалом работы ярославских властей стало незавершенное строительство трех детских садов на улицах Академика Колмогорова и Чернопрудной и на Тутаевском шоссе в Ярославле, а также нескольких аналогичных объектов в области. Строительство велось в рамках федеральной целевой программы, однако в большинстве случаев не продвинулось дальше закладки фундамента. Достраивать детские сады придется за счет регионального и местных бюджетов, без участия федеральных средств.

Новое руководство мэрии Ярославля также заработало признание в «провальной» номинации — благодаря истории с указанием разместить во всех образовательных организациях города портреты главы региона Дмитрия Миронова, и.о. мэра Владимира Слепцова и директора городского департамента образования Андрея Кальсина. Эта директива вызвала широкое обсуждение в Ярославле и резкое недовольство главы региона, в результате чего Андрей Кальсин оставил свой пост, проработав в должности чуть больше двух недель.