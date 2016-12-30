В России откроют около 3000 площадок для запуска пиротехники
Москва, 30 декабря, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Свыше 3 тысяч площадок для запуска пиротехнических изделий создано в России, они соответствуют всем нормам безопасности. Об этом сегодня, 30 декабря, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов, сообщили в МЧС.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«Все площадки отвечают требованиям безопасности и оборудованы необходимыми информационными стендами», — сказал он.
Кададов отметил, что органам местного самоуправления в регионах рекомендовано оборудовать торговые точки памятками и инструкциями по применению гражданами пиротехнических изделий.