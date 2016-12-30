Москва, 30 декабря, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter подверг критике действия администрации уходящего президента США Барака Обамы, которая ввела против России санкции за якобы вмешательство в выборы американского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

По его мнению, печально то, что администрация Обамы, начав свою жизнь с «восстановления сотрудничества, заканчивает ее «антироссийской агонией».

«RIP», — написал в конце сообщения Медведев. Эта аббревиатура означает «Покойся с миром» (Rest in Peace), обычно ее пишут в качестве эпитафии на надгробиях.

Напомним, 29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы ввела новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц в России. Санкции коснулись ряда российских компаний, а также ФСБ и ГРУ.

Также власти США потребовали выслать 35 российских дипломатов, они должны покинуть страну в 72 часа. Поводом для санкций стала якобы причастность Москвы к хакерским атакам во время выборов президента США в ноябре 2016 года.

В ответ МИД РФ предложил президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон-грата 35 американских дипломатов — сотрудников посольства США в Москве (31 человек) и консульства США в Санкт-Петербурге (четыре человека).