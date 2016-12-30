Симферополь, 30 декабря, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Крыму из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях, без электроснабжения остались около 28 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

dima_goroziya Электрическая лампочка

Отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ происходят из-за сильного ветра и снега. Они начались 30 декабря в 11:00.

Без электричества остались жители Судака, Джанкой и ряда населённых пунктов Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.

Приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов, ситуация находится на особом контроле замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.