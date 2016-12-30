Москва, 30 декабря, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Участники пятидесятой долговременной экспедиции на Международную космическую станцию смогут встретить Новый год 16 раз в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления полетами (ЦУП).

Roscosmos.ru Орбита Земли

Во время космического полета МКС 16 раз пересечет часовые пояса, где Новый год уже наступил. Согласно расчетам, в первый раз Новый год на орбите смогут отметить 31 декабря в 15.24 мск.

«Космонавты «Роскосмоса» и астронавты NASA и ESA, несущие вахту на борту МКС, встретят Новый Год в тот момент времени, когда трасса полета МКС будет проходить юго-западнее Новой Зеландии», — отметили в ЦУПе.

Затем космонавты и астронавты смогут обменяться новогодними поздравлениями 1 января, когда станция будет пролетать над территорией Калифорнии, Фолклендскими островами, островами Фиджи и Белоруссией. В последний раз экипаж встретит Новый год в 14.34 мск 1 января 2017 года, когда МКС будет над южной частью акватории Тихого океана.

Напомним, в настоящее время на борту станции находятся российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий, а также астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон из США и Тома Песке из Франции.