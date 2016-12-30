Ярославль, 30 декабря, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, политические столкновения и интриги — политологи, журналисты, депутаты и представители общественности Ярославской области назвали ИА REGNUM главные, на их взгляд, скандалы 2016 года.

Donskoy.tulobl.ru Максим Семиохин

Большинство экспертов, принявших участие в опросе ИА REGNUM, вложили в понятие скандала целое явление — череду уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников. Поводом рассматривать скандал именно в таком аспекте послужила массовость арестов обитателей властных кабинетов, что, по мнению экспертов, оказывает крайне негативное воздействие на имидж региона. При этом коррупционные скандалы, сотрясающие Ярославскую область в последние годы, уже начали восприниматься как вполне обыденное явление. И это уже само по себе является скандалом, отмечают эксперты.

«Скандалом года я бы назвала уголовное преследование ярославских чиновников — дело против руководителя департамента транспорта Ярославской области Олега Круглова, другого руководителя того же департамента Максима Семиохина, который обвинен в педофилии, арест главы Переславля — Залесского Дениса Кошурникова. Это все очень негативно сказывается на репутации нашей области», — поделилась своим мнением политтехнолог Татьяна Капустина.

Заместитель секретаря Ярославского регионального отделения «Единой России» Павел Исаев, в свою очередь, считает скандалом года лишь одно уголовное дело — возбужденное в отношении нового руководителя директора департамента транспорта Ярославской области Максима Семиохина. Ставленник новой команды ярославского Белого дома, Семиохин не успел отработать на своем посту и двух недель. Несмотря на то, что чиновник был официально представлен в правительстве области в качестве и.о. начальника департамента транспорта, после его ареста руководство региона официально «открестилось» от этого назначения, отметив, что Семиохин не прошел кадровую проверку. На каком тогда основании Семиохин занимал пост руководителя департамента и осуществлял соответствующую деятельность, в правительстве Ярославской области не пояснили.

Часть экспертов причислила к скандалам уходящего года ряд политических противостояний и интриг. В числе таковых, в частности, названа процедура утверждения порядка избрания мэра Ярославля, обозначившая конфликт между муниципалитетом города и «новой мэрией» под руководством Владимира Слепцова. В течение месяца депутаты и чиновники вели жаркие споры, отстаивая свои взгляды на способ избрания градоначальника и наделения его полномочиями. За этим противостоянием затаив дыхание следила вся ярославская общественность — по сути, баталии в зале заседаний муниципалитета воспринимались как борьба за влияние: либо муниципалитет отстоит свое право на самостоятельность, либо Владимир Слепцов утвердит свой диктат и добьется превращения представительного органа в «ручной».

Принятый в итоге «компромиссный» вариант одного из основополагающих документов города оказался ближе к концепции мэрии. Часть общественности оценила это как провал муниципалитета и его превращение в «машину для голосования». Однако некоторые эксперты считают, что Ярославлю сейчас нужны не внутренние войны, а конструктивная работа и стабильность.

«Частью депутатов муниципалитета была спровоцирована попытка войны по вопросу наделения главы города полномочиями. К счастью, в войну конфликт не перерос, и решение было принято. Сейчас Ярославлю война не нужна, а нужна спокойная, конструктивная работа во благо города», — пояснил свою позицию корреспонденту ИА REGNUM президент Ярославского фонда развития культуры, директор музея современного искусства Александр Орлов.

Не менее громким скандалом в начале года стала оптимизация спортивных и общеобразовательных школ Ярославля, а также сопровождавшие этот процесс увольнения руководителей спортивных школ. Оппоненты обвиняли на тот момент и.о. мэра Ярославля Алексея Малютина в личной заинтересованности. Впрочем, несмотря на всевозможные проверки процесс оптимизации спортшкол был завершен, а вот с общеобразовательными школами вышло иначе — вето на объединение наложил региональный департамент образования.

Вообще, смененное осенью 2016 года руководство мэрии Ярославля не раз становилось в центре разнообразных скандалов, при этом критика звучала даже из уст однопартийцев-единороссов.

«Когда председатель комитета областной думы по законодательству обвиняет и.о. мэра в коррупции при обсуждении застройки исторического центра города, это о многом говорит. «Воровать меньше надо» — заявил Андрей Крутиков в адрес тогдашнего руководства города. Стоит отметить, что Крутиков — член «Единой России», и Малютин — член «Единой России». В рядах самой партии власти возник конфликт из-за действий прежнего городского руководства», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Еще одним громким скандалом эксперты считают карьерные передвижения бывшего заместителя председателя правительства региона, а ныне уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Назначение крупного бизнесмена и чиновника на общественную должность состоялось спонтанно, и мотивы этого должностного передвижения так и остались для общественности не проясненными. При этом участники опроса считают, что назначение Крупина на должность детского омбудсмена было «продавлено» руководством области. Тем скандальнее выглядела его незамедлительная попытка выдвинуться кандидатом на выборы в Госдуму, подчеркивают эксперты.

«Скандал года в нашем регионе — это все политические движения бывшего заместителя губернатора Михаила Крупина по схеме «заместитель губернатора — уполномоченный по правам ребенка — кандидат в депутаты Государственной Думы России по 195 одномандатному округу». Это было незабываемое шоу со скандальным оттенком», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета Ярославского регионального отделения партии «Родина» политолог Александр Миклин.

Еще одним заметным скандалом стал, также традиционно для Ярославской области, скандал градостроительный. А именно планы по застройке Павловской рощи в Дзержинском районе Ярославля. Публичные слушания по экологического статуса одного из участков парка едва не превратились в настоящий народный бунт. После чего возможные движения вокруг рощи, вроде бы, прекратились. Впрочем, не факт, что навсегда: почва для новых скандалов в Ярославской области пока, увы, остается благодатной.