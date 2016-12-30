Москва, 30 декабря, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Российский рубль все-таки отступает в парах с иностранными валютами в финальный торговый день 2016 года. Страсть к наживе оказалась сильнее рыночных факторов, и в рублевых парах бодро фиксируется прибыль в преддверии новогодних каникул, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По ее мнению, «рынок почти не смотрит на окружающую конъюнктуру, поэтому к сегодняшней сессии на площадке осталось довольно незначительное количество участников, которые направляют рублевые пары туда, куда требуется».

«2016 год оказался ударным для рубля. Укрепление российской валюты к доллару США составило 18,8%. Этот прирост не закрыл девальвацию последних двух лет, но точно смягчил ее. Основной долей укрепления рубль обязан торгам carry trade, и в этом кроется риск дальнейших движений в паре доллар/рубль. Как только рынок почувствует смену ветра и настроений, «горячие» деньги вернутся туда, откуда пришли», — считает эксперт.