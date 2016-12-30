Мурманск, 30 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют

Новогоднее представление на площади Пять Углов в Мурманске начнётся в 01:30 1 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«Мурманчан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка, после чего состоится яркое театрализованное шоу, — отметили в пресс-службе. — В завершении торжественной части состоится праздничный фейерверк».

Пройдут гулянья в Мурманске и в Рождество.

«7 января мурманчане смогут отпраздновать светлый праздник Рождества Христова на новогодних гуляньях в Ленинском округе, — отметили в администрации. — Для горожан будет организована концертная программа самодеятельных народных коллективов».

Напомним, прошлая новогодняя ночь в Мурманске запомнилась горожанам огненным шоу и театрализованной программой с участием Деда Мороза, Снегурочки и трансфомера Оптимуса.

Как и в прошлом году, световые композиции украсили все округа заполярной столицы. По информации ИА REGNUM, в этом году на украшение города к новогодним праздникам было потрачено 14 миллионов рублей.